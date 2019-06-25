25.06.2019 18:56
Haberler » Güncel » Haber

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCELLEME - Samsun

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep 'ten Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun- Ankara kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi,
6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, Irak uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Ankara , Samsun , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:49 MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
19:49 Siirt'te şüpheli bidon
19:48 Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı
19:47 YOZGAT SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU
19:46 Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun...
19:45 Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar
19:43 ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını