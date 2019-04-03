Güncelleme - Samsun'daki Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Derecik
Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförü Murat Kaplan
'ı (43) tabancayla ateş ederek öldüren Uğur S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu
ekiplerince yürütülen çalışma sonucu il merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da 30 Mart'ta aralarında çıkan tartışma sonucu nakliye işi yapan Uğur S'nin tabancayla vurarak ağır yaraladığı Kaplan, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde dün yaşamını yitirmişti.
İlkadım, Samsun, Güncel
Kaynak: AA