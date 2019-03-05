Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak
, 1'i Suriye
vatandaşı 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe gözaltı süreleri uzatıldı.
Şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.
Zanlılar, Samsun'da iki gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Samsun, Güncel
Kaynak: AA