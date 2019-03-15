Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 4 zanlının gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların gözaltı süreleri, çıkarıldıkları hakimlikçe uzatıldı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım
ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Irak, Samsun, Güncel
Kaynak: AA