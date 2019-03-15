15 Mart 2019, 14:49
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Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Güncelleme - Samsun

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların gözaltı süreleri, çıkarıldıkları hakimlikçe uzatıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Irak, Samsun, Güncel
Kaynak: AA