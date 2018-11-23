Güncelleme - Samsun'daki Silahla Yaralama

23 Kasım 2018 Cuma 17:16



23 Kasım 2018 Cuma 17:16

Samsun'un Canik ilçesinde ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.Ablası ile erkek arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla aranan Caner Ş. (19), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince kent merkezinde yakalandı.Şüpheli, ekipler tarafından emniyete götürüldü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Samsun'da 16 Kasım'da, önce evlerinde ablası Cansel Ş'yi (22), daha sonra da ablasının erkek arkadaşı Samet B'yi (32) sokakta silahla yaralayan şüpheli kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.