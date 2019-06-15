15.06.2019 12:38
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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü, 5 yaralı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araçla kaçan şüphelilerin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çeltik Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Zozan (42), Mustafa Serdar (24), Meral (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti, Cihan (55), Serhat Ferman (28), Cemal (55), Yusuf (15) ile Mehmet Metin İzol (24) yaralandı.
Araçla kaçan şüphelilerin olay yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Karakoyunlu Mahallesi'nde çarptığı Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) de yaşamını yitirdi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Devlet Hastanesine giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı ve güvenlik önlemlerini inceledi.
Kaynak: AA
Çeltik, Siverek, Şanlıurfa, Güncel

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