GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı

Sinop
'un Durağan
ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Boyabat
yönüne giden Raif Çaylı
'nın kullandığı 55 JS 919 plakalı motosiklet, Yandak köyü yakınlarında Mehmet Uğur
yönetimindeki 57 AY 655 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çaylı, 112 Acil Servis
ekibince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çaylı, ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Samsun
'un Bafra
ilçesindeki özel hastanede doktor olan 2 çocuk babası Çaylı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.