21.06.2019 17:54
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GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

GÜNCELLEME - Sivas

Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas 'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Mustafa A. (29) yönetimindeki otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.

Otomobilde, narkotik köpeği Ares'in de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Narkotik , Sivas , Güncel

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