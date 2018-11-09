09 Kasım 2018, 21:11
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Güncelleme - Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Sivas

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu ilçe girişinde Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili durdurdu.


Araçtaki aramada, stepne içinde koli bandına sarılı 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Edip K. ile araçtaki Hikmet B, Suşehri Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suşehri,Sivas
09 Kasım 2018 Cuma 21:11