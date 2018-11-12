Güncelleme -Tapu Dolandırıcılığına Yönelik Operasyon

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:04



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:04

İstanbul merkezli 9 ilde ev satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 31 şüpheli gözaltına alındı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin "Kimliğini getir tapuyu götür" şeklindeki radyo reklamıyla, özellikle maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, "örgüt kurma, yönetme, üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheli yakalandı.Diğer şüphelileri yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Dolandırıcıların "peşinat" yöntemiSuç örgütü üyelerinin kentte yayın yapan bir radyoya "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla, banka kredisiyle daire satışı reklamları verdikleri, sözde gayrimenkul firmasını telefonla arayan kişileri Esenyurt ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki ofislerine davet ettikleri belirtildi.Vatandaşlara çeşitli evleri gezdiren şüphelilerin dairelerin beğenilmesi üzerine pazarlık yapıp "peşinat" adı altında para istediği, parası olmayanları ise bankalara ihtiyaç kredisine yönlendirdiği ve bazı vatandaşlardan da peşinat yerine otomobillerini aldıkları belirlendi.Şüphelilerin, peşinat aldıkları vatandaşlara imzalattıkları sözleşmelerde satılacak daireye ilişkin adres ve tapu bilgilerinin bulunmadığı, peşinatı almak için arabalarıyla vatandaşları evlerine götürüp parayı aldıkları, peşinatı olmayanları ise yine araçlarıyla bankalara götürüp çektirdikleri ihtiyaç kredisini kendi hesaplarına transfer ettirdiği tespit edildi. Şebeke üyelerinin mağdurların bazılarının arsa ve evlerini de takasa koyma bahanesiyle hileli satışla devraldığı öğrenildi."Başkasına ait daireleri satmışlar"Peşinatı aldıktan sonra vatandaşları aramayan şüphelilerin kendilerini arayan mağdurları ise konut kredisinin onaylanmadığı bahanesiyle oyaladıkları, bu süreçte sözde satın aldığı dairleri araştıran vatandaşların da dairelerin başka bir kişiye ait olduğunu öğrendikleri ifade edildi.Caymak isteyen vatandaşları peşinatı geri alamayacaklarını belirtip vazgeçirmeye çalışan şüphelilerin, imzalattıkları senetlerle ve silah göstererek vatandaşları tehdit ettikleri, bazı mağdurlar hakkında da usulsüz senet düzenleyerek icra takibi başlattıkları belirlendi.Gözaltına alınan şüphelilerin "Kimliğini getir tapuyu götür" sloganıyla radyoya verdikleri reklamlarla 100 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.