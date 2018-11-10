Güncelleme - Tartıştığı Kız Kardeşini Orakla Öldürdü

Trabzon
'da tartıştığı kız kardeşini orakla öldüren kişi, gözaltına alındı. Ortahisar
ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Hacı Ö. (68) ve kardeşi Samiye Ö. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ö, evde bulunan orakla kardeşini öldürdü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.
Samiye Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Hacı Ö'nün yakalanması için Ortahisar İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu zanlı, yakalandı.
Jandarma,Trabzon
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:06