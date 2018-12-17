Güncelleme - Tekirdağ'da Fetö Operasyonu

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ve Çorlu
ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen Çorlu ve Çerkezköy'deki iki şirkete kayyum atandı.
Soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şirket yetkilileri ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 5'i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye getirildi. Şüphelilerden Ö.E, savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, S.S. ile T.S'nin tutuklanmasına, H.S. ile M.M.S'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Firari Ü.G.S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Çorlu,Çerkezköy,Tekirdağ
Kaynak: AA