Güncelleme - Tem'de Zincirleme Trafik Kazası

TEM Otoyolu'nun Sultangazi
kesiminde meydana gelen, 7 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Edirne
istikametinde seyreden iki araç, Tekstilkent
mevkisinde çarpıştı. Arkadan gelen 5 araç da kazaya karıştı.
Zincirleme trafik kazasını görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan bir sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.
Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Edirne,Sultangazi