21.06.2019 16:45
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GÜNCELLEME - Terör propagandası yaptığı iddia edilen erler serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Terör propagandası yaptığı iddia edilen erler serbest bırakıldı

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 er, serbest bırakıldı.

Tekirdağ 'da sosyal medyadan terör örgütü PKK 'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 er, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı. İl jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan erler, kışlalarına teslim edildi.
Kaynak: AA
PKK , sosyal medya , terör , er , Güncel

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