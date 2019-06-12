12.06.2019 08:42
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GÜNCELLEME - Tunceli'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

GÜNCELLEME - Tunceli

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA
Tunceli, Güncel