Güncelleme - Ümraniye'de Cinayet

Kaynak: AA

Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan'ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın cansız bedenini buldu. Arzu Özkan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede yaptıkları incelemeleri tamamladı.Arzu Özkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Özkan'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için Firuze Sokak'ta bulunan başka binalara ait güvenlik kamere kayıtları incelenmeye başlandı.Olay yeri inceleme ekipleri cinayet aletini bulmak için sokaktaki çöp kutularında arama yaptı.Arzu Özkan'ın eşi Serdar Özkan ve oğlu Tunç Özkan, ifadelerine başvurulmak üzere Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.Komşular, eve giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.