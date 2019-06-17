17.06.2019 20:37
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GÜNCELLEME - Üsküdar sahilinde ceset bulundu

GÜNCELLEME - Üsküdar sahilinde ceset bulundu

Üsküdar sahilinde erkek cesedi bulundu.

Üsküdar sahilinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Üsküdar açıklarında denizde ceset gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkararak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü.
Cesedin üzerinden Abdullah Eraydın (24) adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Sakarya- Karasu doğumlu Eraydın'ın İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğu belirlendi.
Eraydın'ın en son 20 Mayıs 2019 tarihinde Kadıköy-Sirkeci vapuruna bindiği, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Eraydın'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Harem, Üsküdar, Güncel

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