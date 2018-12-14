Güncelleme - Uyuşturucu İçin Alacaklı Borçlu Listesi Yapmışlar

14 Aralık 2018 Cuma 18:05



14 Aralık 2018 Cuma 18:05

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden birinin üzerinden, uyuşturucu ticaretiyle ilgili alacaklı borçlu listesi çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda Uğur Ö. ve Osman G. gözaltına alındı.Zanlıların üzerinden satışa hazır 3 paket halinde 1,04 gram sentetik uyuşturucu ile alacaklı ve borçluların yazılı olduğu not kağıtları ele geçirildi.Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, 6 paket halinde 2,16 gram sentetik uyuşturucu, 22,70 gram esrar ve 0,84 gram kenevir tohumu buldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.