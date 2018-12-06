Güncelleme - Üzerinde Uyuşturucu Bulunan Yolcu Tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:00



06 Aralık 2018 Perşembe 16:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste yapılan aramada, üzerinde 1 kilo 200 gram eroin bulunan yolcu, tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.Uygulama kapsamında doğu illerinden İstanbul istikametine seyreden yolcu otobüsü durduruldu.Ekipler tarafından otobüste yapılan aramada, yolcu Mazlum Endakcı'nın (18) üzerinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Şüphelinin iç çamaşırı ve ayakkabısında toplam 1 kilo 200 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu madde ticari yapmak" suçundan tutuklandı.