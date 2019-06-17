17.06.2019 17:48
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GÜNCELLEME - Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı

GÜNCELLEME - Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada yangın tüplerinin içerisinde ele geçirilen 11 kilo 500 gram eroinle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada yangın tüplerinin içerisinde ele geçirilen 11 kilo 500 gram eroinle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.Ç'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.

Arama sırasında buldukları iki yangın tüpünü kesen ekipler, 11 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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