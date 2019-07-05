05.07.2019 18:12
Haberler» Güncel» Haber

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Savcılık sorguları tamamlanan 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Temmuz'da Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:41   Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi
19:41   195 düzensiz göçmen yakalandı
19:40   Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
19:39   Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
19:39   Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi
19:39   Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi - TEKİRDAĞ
19:39   Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da