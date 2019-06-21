21.06.2019 20:51
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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kamu çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir şüpheli ise başka bir ilde işlemleri yapılarak adliyeye çıkarıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.K, H.K, V.B, A.K.T, S.Ş, M.Ö, E.K, Y.Y, G.A, N.Y, M.A. ve Z.B. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.K, G.A, M.A. ve Z.B. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bulunduğu ilde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Haziran'da Zonguldak, İstanbul , Konya , Karaman , Ankara ve Manisa 'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Zonguldak , Güncel

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