Güncelleme - Zonguldak'ta Cinayet

Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde, balıkçı barınağının üstünden bir kişinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, 14 Kasım'da arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra balıkçı barınağının üstünden beton zemine düşmesi üzerine kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu'nun yaşamanı yitirmesine ilişkin yaptığı incelemede, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle inceleme başlattı.
Ekipler, olay sırasında Köroğlu'nun yanında bulunan E.Ç. ve M.C.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
M.C.Ö'nün ifadesinde, akşam beraber alkol aldıkları İlhami Köroğlu ile aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, sopayla vurduğu arkadaşının yüksekten düştüğünü söylediği öğrenildi.
Kozlu,Zonguldak