Güncelleme - Zonguldak'ta Cinayet

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde, iş arkadaşını tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Alaplı Belediyesinde görevli temizlik aracı sürücüsü Nazım A'ya, Kıl Burnu mevkisinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş arkadaşı İsmail Ç. pompalı tüfekle ateş etti.
Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Nazım A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçmaya çalışan İsmail Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Alaplı, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA