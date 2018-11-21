Son Dakika! Zonguldak'ta Maden Ocağında Patlama: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken madende mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMASINA KATILAN BİR İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan bir işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, bölgeye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: UMUDUMUZ YOK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, mahsur kalan işçilerle ilgili yaptığı açıklamada "Hayatlarından çok umudumuz yok, onları çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.