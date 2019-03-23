Güncelleme - Zonguldak'taki Cinayet

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu
Mahallesi'nde tabancayla ateş açılması sonucu Cevat Ünal'ın (63) yaşamını yitirmesine ilişkin jandarma ekiplerince istihbari çalışmanın yanı sıra inceleme başlatıldı.
Ekipler yaptıkları incelemede olaya karıştığı iddiasıyla M.İ'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay Çaycuma
ilçesinin Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu
Mahallesi'nde, 26 Şubat'ta Cevat Ünal'a hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan Ünal, kaldırıldığı Çaycuma
Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
İmamoğlu, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA