Günde 10 dakika bu egzersizleri yaparak akciğerinizi güçlendirin

Koronavirüsün yaygın olarak önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleştiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir. Bu egzersizleri gün içerisinde 10 dakika süre ile günde 4-5 kez tekrarlayın" dedi

Koronavirüs (Covid-19) salgınında hastalığın yaygın semptomlarına vurgu yapan Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, solunum egzersizlerinin akciğer sağlığındaki önemine dikkat çekti. Hastalığın belirtilerinin boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, kas eklem ağrısı, nefes darlığı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Virüs önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Akciğerin bağ dokusunda iltihap belirtilerine sebep oluyor. Akciğerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor, bu sebeple koronavirüs (Covid-19) enfekte olanlar, derin nefes alma ihtiyacı hissediyor. Bu aşamada solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir" diye konuştu.

"ANKSİYETE VE DEPRESYONU HAFİFLETİR"

Koronavirüsün (Covid-19), hastaların solunumsal, fiziksel ve psikolojik işlev bozukluğuna yol açan oldukça bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Koronavirüs tam olarak klinik özellikleri, tedavisi ve korunma yolları henüz belirlenmemiştir. Ancak her geçen gün deneyimler ve dolayısıyla da bilgi birikimi artmaktadır. Enfeksiyonu geçirmiş ve aktif hastalık dönemini atlatmış olan hastaların pulmoner rehabilitasyon yaklaşımına ihtiyaç duyacağı da önemli bir gerçektir. Ağır, durumu kritik, hastanede yatan hastalar için, erken dönemde pulmoner rehabilitasyon önerilmemektedir. Solunum problemi olan hastalarda, ağız solunumu yerine burundan solunum önerilmektedir. Doğru yapılan solunum egzersizleri nefes almada zorluk, anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletir; fiziksel işlevi ve yaşam kalitesini iyileştirir" ifadelerini kullandı.

"4 EGZERSİZİ HER GÜN UYGULAYIN"

Uzm. Dr. Sevil Karagül, gün içerisinde sıralı olarak toplamda 10 dakika süre ile günde 4-5 kez tekrarlanmasını önerdiği solunum egzersizlerini hakkında şu bilgileri verdi:

"Büzük Dudak Solunumu: Kişi rahat bir poziyondayken burundan 2-3 saniye nefes alır, dudaklarını büzerek 5-6 saniye de nefes veririr. Büzük dudak solunumunda dudakların büzülerek kontrollü nefes verilmesi amaçlanır. Bu yöntem, nefes verilmesi sırasında akciğerde hapsolmuş havanın daha kolay salıverilmesini böylece nefes darlığını azaltmayı amaçlar.

Diyafram Solunumu: Göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında yer alan diyafragma kası solunum sırasında görev alan temel kastır. Bu solunum egzersizinde diyafragma kasının daha etkili çalışması hedeflenir. Rahat bir şekilde ayakta ya da yatarken bir elinizi göğsünüze diğer elinizi karnınıza yerleştirin. Burnunuzunda 2-3 saniye boyunca nefes alın karnınızın dışarı doğru hareket etmesine dikkat edin. Nefes verirken dudakları büzerek karnınızın üstüne hafifçe bastırarak nefesinizi verin.

Derin Nefes Alma: Derin nefes alma egzersizi ile akciğerlere hava sıkışması engellenir. Bir el göğüs kafesinde bir el karın boşluğuna rahatça oturulur. Burundan derin nefes alınır. Göğüs kafesinin genişlediği hissedilir. Alınan hava 5 saniye boyunca tutulur. Solunan havanın tümünün bırakıldığı hissedilene kadar burundan yavaşça ve derin bir şekilde nefes verilir."

Kontrollü Öksürük Egzersizi: Akciğer enfeksiyonu sonucu mukus akciğerlerimizde daha kolay birikebilir. Bu egzersiz kendinizi çok yorgun hissetmeden mukusu etkili bir şekilde atmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Rahat bir pozisyonda oturun. Ağızdan normalde aldığımızdan daha derin bir nefes alın. Nefesinizi 3 kerede güçlü bir şekilde öksürerek verin

Kaynak: DHA