Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günde 10 dakika bu egzersizleri yaparak akciğerinizi güçlendirin

Koronavirüsün yaygın olarak önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleştiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir.

07.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:32
Günde 10 dakika bu egzersizleri yaparak akciğerinizi güçlendirin

Koronavirüsün yaygın olarak önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleştiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir. Bu egzersizleri gün içerisinde 10 dakika süre ile günde 4-5 kez tekrarlayın" dedi

Koronavirüs (Covid-19) salgınında hastalığın yaygın semptomlarına vurgu yapan Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, solunum egzersizlerinin akciğer sağlığındaki önemine dikkat çekti. Hastalığın belirtilerinin boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, kas eklem ağrısı, nefes darlığı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Virüs önce boğaza daha sonra solunum yollarına ve akciğerlere yerleşiyor. Akciğerin bağ dokusunda iltihap belirtilerine sebep oluyor. Akciğerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor, bu sebeple koronavirüs (Covid-19) enfekte olanlar, derin nefes alma ihtiyacı hissediyor. Bu aşamada solunum egzersizlerini uygulamak hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun bir nebze azaltılmasında oldukça etkili bir yöntemdir" diye konuştu.

"ANKSİYETE VE DEPRESYONU HAFİFLETİR"

Koronavirüsün (Covid-19), hastaların solunumsal, fiziksel ve psikolojik işlev bozukluğuna yol açan oldukça bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Koronavirüs tam olarak klinik özellikleri, tedavisi ve korunma yolları henüz belirlenmemiştir. Ancak her geçen gün deneyimler ve dolayısıyla da bilgi birikimi artmaktadır.  Enfeksiyonu geçirmiş ve aktif hastalık dönemini atlatmış olan hastaların pulmoner rehabilitasyon yaklaşımına ihtiyaç duyacağı da önemli bir gerçektir. Ağır, durumu kritik, hastanede yatan hastalar için, erken dönemde pulmoner rehabilitasyon önerilmemektedir. Solunum problemi olan hastalarda, ağız solunumu yerine burundan solunum önerilmektedir. Doğru yapılan solunum egzersizleri nefes almada zorluk, anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletir; fiziksel işlevi ve yaşam kalitesini iyileştirir" ifadelerini kullandı.

"4 EGZERSİZİ HER GÜN UYGULAYIN"

Uzm. Dr. Sevil Karagül, gün içerisinde sıralı olarak toplamda 10 dakika süre ile günde 4-5 kez tekrarlanmasını önerdiği solunum egzersizlerini hakkında şu bilgileri verdi:

"Büzük Dudak Solunumu: Kişi rahat bir poziyondayken burundan 2-3 saniye nefes alır, dudaklarını büzerek 5-6 saniye de nefes veririr. Büzük dudak solunumunda dudakların büzülerek kontrollü nefes verilmesi amaçlanır. Bu yöntem, nefes verilmesi sırasında akciğerde hapsolmuş havanın daha kolay salıverilmesini böylece nefes darlığını azaltmayı amaçlar.

Diyafram Solunumu: Göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında yer alan diyafragma kası solunum sırasında görev alan temel kastır. Bu solunum egzersizinde diyafragma kasının daha etkili çalışması hedeflenir. Rahat bir şekilde ayakta ya da yatarken bir elinizi göğsünüze diğer elinizi karnınıza yerleştirin. Burnunuzunda 2-3 saniye boyunca nefes alın karnınızın dışarı doğru hareket etmesine dikkat edin. Nefes verirken dudakları büzerek karnınızın üstüne hafifçe bastırarak nefesinizi verin.

Derin Nefes Alma: Derin nefes alma egzersizi ile akciğerlere hava sıkışması engellenir. Bir el göğüs kafesinde bir el karın boşluğuna rahatça oturulur. Burundan derin nefes alınır. Göğüs kafesinin genişlediği hissedilir. Alınan hava 5 saniye boyunca tutulur. Solunan havanın tümünün bırakıldığı hissedilene kadar burundan yavaşça ve derin bir şekilde nefes verilir."

Kontrollü Öksürük Egzersizi: Akciğer enfeksiyonu sonucu mukus akciğerlerimizde daha kolay birikebilir. Bu egzersiz kendinizi çok yorgun hissetmeden mukusu etkili bir şekilde atmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Rahat bir pozisyonda oturun. Ağızdan normalde aldığımızdan daha derin bir nefes alın. Nefesinizi 3 kerede güçlü bir şekilde öksürerek verin


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Günde 10 dakika bu egzersizleri yaparak akciğerinizi güçlendirin - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı

Son Dakika Sağlık Haberleri

16:19: İl Genel Meclisi video konferansla toplandı - Haberler 16:15: Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama oldu - Haberler 16:14: Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. - Haberler 16:14: Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi - Haberler 15:20: Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor - Haberler 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 15:05: İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok - Haberler 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu