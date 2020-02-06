Günde 149 bin 311 m3 atık su arıtılıyor

HATSU, işletmesini yaptığı atıksu arıtma tesisleri ile günde 149 bin 311 m3 atık suyu arıtıp temiz çevre ve sağlıklı yaşama katkı sağlamayı sürdürüyor.

HATSU tarafından 2014'ten bu yana işletmeye alınan arıtma tesisi sayısının 6'dan 15'e çıkarıldığına dikkat çeken Genel Müdürlük, atık suların çevre ve insan hayatına zarar vermeyecek şekilde arıtılıp doğaya temiz şekilde deşarj edildiğine vurgu yaparak, arıtma tesislerinde işlem gören atıksuların ne denli önemli derecede arıtılıp doğaya bırakıldığını önce ve sonra şeklinde hazırlanmış fotoğraflarla kanıt sundu.

HATSU, Akdeniz 'e dökülen derelerin, sahillerimizin, Amik Ovası ve Akdeniz'in temiz olmasına katkıda bulunmak amacıyla atıksu arıtma tesislerinin planlama ve işletilmesi hususlarında kapsamlı çalışmaların yapıldığına dikkat çekti.