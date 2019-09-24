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"Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı

Adı son olarak Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ile anılan İspanyol model Alba Carrillo "Günde 3-4 kez cinsel ilişkiye girdiğim oluyor" itirafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

24.09.2019 15:01

Adı son olarak Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ile aşk dedikodularına karışan güzel model, Alba Carrillo cinsel ilişki itirafıyla adından söz ettirdi.

"GÜNDE 2-3 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİM OLUYOR"

33 yaşındaki güzel model, yarışmacı olduğu Celebrity Big Brother'daki ev arkadaşlarıyla cinsel ilişki üzerinde konuşurken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Model, "Her gün cinsel ilişkiye girmekten hoşlanıyorum. Hatta günde iki veya üç kez yaptığım da oluyor. Üstteyken, alttayken, bacağım bu pozisyondayken ya da başka pozisyondayken..." dedi.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cinsel hayatıyla sürekli gündeme gelen model, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. İşte modelin bazı paylaşımları...


Thibaut Courtois, Real Madrid, Big Brother, Magazin

YORUMLAR(30)
MİSAFİRR:bulunmaz hin kumaşı bu
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GÖKTÜRK:BUNA TÜRKİYEDEN CEVİZ FINDIK PEKMEZMİ GÖNDERİYORLAR ACABA
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E G M:ALLAHIM BANA DA KISMET BÖYLE BİR KADIN
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ADINIZI YAZIN:bravo. daha fazla yap
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XXX:her erkeğe böyle kadın nasip et Allah''ım
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NERİMAN:Allah belanı versin
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ES ES:ne oldu yetersiz zoruna mı gitti?
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CÜNEYT:KISKANDIN MI?
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MARAŞLI:İbadette Kabahatta gizli olur
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ADANALI MEHMET:vermiş zaten baksana önüne gelene paspas olmuş, adamlar ayak silip geçiyor. rezil kafir kadını işte
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