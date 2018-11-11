Günde 280 Kilometre Yol Katederek Gittiği Kurs Sayesinde Kendi İş Yerini Açtı

KOCAELİ (İHA) – Düzce
'de yaşayan 3 çocuk annesi Aysun Bulut, her gün 280 kilometre yol katederek Kocaeli
'de açılan meslek kursuna katılıp, aldığı kuaförlük sertifikası sayesinde kendi işinin patronu oldu.
Düzceli 3 çocuk annesi Aysun Bulut, 3 yıl boyunca Düzce-Kocaeli arasında gidip gelerek bitirdiği kurs ile kendi iş yerini açtı. Düzce'de yaşayan Aysun Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) kuaförlük branşı ile eğitim verdiğini duyarak kursa başvuru yaptı. Bulut, 3 yıl boyunca yaklaşık 280 kilometrelik yol katederek kuaförlük kursunu başarıyla tamamladı. Kurs sonunda aldığı sertifika ile kendi iş yerini açarak kuaförlük mesleğine başlayan Bulut, 3 yıllık emeğinin karşılığında kendi işinin patronu oldu. Açtığı iş yeri sayesinde üreten ve ailesinin geçimine katkı sunduğunu belirten Bulut, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kuaförlük kursu için Düzce-Kocaeli arasında günde 280 kilometrelik mesafe kateden Aysun Bulut, "Eskiden evde oturan, ev işi yapan bir kadındım. Her zaman içimde kuaför olma isteği vardı. Bu hayalim KO-MEK ile gerçekleşti. Ama sadece bununla da sınırlı kalmadı. KO-MEK'te öğrendiklerimle dükkan açma cesareti buldum. Hayalimin yanı sıra artık bir de kendi paramı kazanır hale geldim. İkisi kız, biri erkek olmak üzere üç evladım var. Kızlarım lisede okuyor. Erkek evladım ise askerde. Çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Bana bu imkanı veren, hayatımı değiştiren KO-MEK'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Aysun Bulut, KO-MEK'teki kuaförlük branşı derslerine devam ediyor. Yeterlilik belgesi bulunan Aysun Bulut'un bir sonraki hedefi ise ustalık belgesini almak. - KOCAELİ
Düzce,Kocaeli
11 Kasım 2018 Pazar 12:29