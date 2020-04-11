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Günde 400 sokak hayvanı belediye ekipleri ve hayvanseverlerce besleniyor

Edirne'de belediye ekipleri ve hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğini artırdı.

11.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:36
Edirne 'de belediye ekipleri ve hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğini artırdı.
Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Barınak Birimi görevlileri, hayvanseverlerle iş birliği içinde, kentin farklı noktalarındaki 400 sokak hayvanını besliyor.
Hayvanların yem, mama ve su ihtiyaçları karşılanıyor, aşı ve tedavileri de takip ediliyor.
Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına desteklerinin artarak sürdüğünü söyledi.
Hayvanlar için yemek temin ettikleri fabrika ve lokantaların bu süreçte kapanması nedeniyle yeni tedbirler aldıklarını belirten Tanrıkulu, "İşletmelerden yeterli desteği alamayacağımızı bildiğimizden kuru mama, yaş mama ve kedi maması ihalesini yeniden yaptık ve alımları gerçekleştirdik. Edirne Belediyesi olarak günde 400 sokak hayvanının beslemesini yapıyoruz." dedi.
Tanrıkulu, özellikle eski çöplüğün bulunduğu alanda besleme noktasındaki köpeklerin uyuz tedavilerinin düzenli yapıldığını belirtti.
Koronavirüs salgını sonrası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırdıklarını ifade eden Tanrıkulu, "Şehrin muhtelif yerlerini paylaşarak program dahilinde hep birlikte beslemeler yapıyoruz. Biz dünyayı canlılarla paylaşıyoruz ve onların yaşam haklarına da çok önem veriyoruz." diye konuştu. Günde 400 sokak hayvanı belediye ekipleri ve hayvanseverlerce besleniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel
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