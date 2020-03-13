Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı!
Erzurum'da dilenerek günlük 500 lira kazanan yaşlı adamı, vatandaşların kendisini cep telefonlarıyla çekip şikayet etmesinden sonra polis yakaladı. Dilenciye günlük kazancının çok altında olan 187 lira idari para cezası kesildi.
Erzincan 'ın Tercan ilçesinde yaşayan Ali Doğan Çelik, dilencilik yapmak için geldiği merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, kahvede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Çelik, dilencilik yaparak günde 200 lira kazandığını, yemekleri ise çevredeki lokantalarda ücretsiz yediğini anlatıyor.
CUMA GÜNLERİ 500 TL KAZANIYOR
Şehirlerarası yolculuk yaptıktan sonra başka illerde dilenen Ali Doğan Çelik, 'Cuma günleri 400 kazanıyor musun?' sorusuna verdiği "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" cevabınının ardından, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ali Doğan Çelik, polis tarafından yakalandı. Çelik'e, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca 187 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca zabıta ekipleri Ali Doğan Çelik'in üzerinden çıkan 174 liraya el koydu.
Kaynak: DHA