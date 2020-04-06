Günde 8.64 milyon kapasiteli maske fabrikası

A&S Holding, 200 milyon liralık yatırımla, günlük 8 milyon 640 bin adet kapasiteli maske üretim fabrikasını 30 Nisan'da açacağını açıkladı.

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Bugün ABD'den Çin'e kadar birçok şirket üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Biz de bu konu üzerine çalışmalar yaptık. 30 Nisan'da Türkiye'nin en büyük maske üreten fabrikasını açıyoruz. Şu an ilk 3 ay itibarıyla üretimimizin yüzde 30'unu Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği noktalara ulaştıracağız" dedi ve ekledi:

"İstanbul Hadımköy'deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an 20 kişilik ekip, gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL'lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz."

Kaynak: DHA