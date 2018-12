Gündem / 1 Aralık 2018

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:01



01 Aralık 2018 Cumartesi 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'deTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşecek "Fırsatları Elde Etme-Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" temalı üçüncü oturumda hazır bulunacak, ardından çalışma yemeğine iştirak edecek.Erdoğan, G-20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasına, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin "G-20 2019" sunumuna ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin yapacağı kapanış konuşmasına katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından yapılacak basın toplantısına iştirak edecek.Erdoğan, zirvenin gerçekleştirildiği Costa Salguero Fuar Alanı'nda basın toplantısı düzenleyecek.(Buenos Aires) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katılacak.(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.(Gaziantep/16.15-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; belediyenin atık su tesisi, Kaledibi kentsel risk alanı ve Dedeli Mahallesi TOKİ Konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacak.(Tokat/10.45-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek, Sudan İçişleri Bakanı ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swiss Otel'de gerçekleştirilecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle MHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek programa iştirak edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)GÜNCEL1- Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu, kapanış töreniyle sona erecek.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği'nin düzenlediği "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" başlıklı konferans başlayacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- GZT medya sponsorluğunda düzenlenen "Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu", Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış programı gerçekleştirilecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftaya Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor-Göztepe, Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.(İstanbul/Antalya/16.00/Kayseri/19.00) (Fotoğraflı)2- Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta Altay-Altınordu, Boluspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok-Denizlispor maçlarıyla sürecek.(İzmir/Bolu/13.30/Eskişehir/Balıkesir/16.00) (Fotoğraflı)3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.(Üsküp/22.00)4- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. ve son hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi'yi konuk edecek.(Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Kırçiçeği Bodrum, OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.(Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası THY-Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş, Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamlamlanacak.(İstanbul/14.00/16.00/17.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)7- Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu başlayacak.Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak girdiği kongrenin ilk gün gündeminde dernek ile bağlı şirketlerin idari ve mali raporlarının görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, hazırlanan bütçelerin görüşülmesi ve oylanması bulunuyor.(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)8- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(İstanbul/19.05) (Fotoğraflı - Görüntülü)9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 10. haftası 4 maçla başlayacak.10- TFF 2. Lig'de 15. hafta 8, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 7 maçla başlayacak.ÖZEL HABER1- Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturmaİçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla genelge yayınladıGüvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerin paylaşılması, yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesinin önlenmesi amacıyla tüm kolluk personeli, diğer kamu görevlileri, bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile şoför esnafı bilgilendirilecek ve uyarılacakGüvenlik kamerası görüntülerini paylaşanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak(Orhan Onur Gemici/Ankara)2- Hava sıcaklıkları artacak, yağışlar devam edecekMeteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun:"Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı ve kuzeybatı kesimlerdeki soğuk havanın hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor""Önümüzdeki hafta başında Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir ılık ve yağışlı sistemin güney kesimlerimizden başlayarak ülkemizi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor""Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artması, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor"(Deniz Çiçek/Ankara)3- Kulüpler transfer sezonunu karlı geçirdiUEFA'nın finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türkiye'deki futbol kulüplerinin, ocak-eylül dönemindeki toplam bonservis gelirleri, bonservis harcamalarını geride bıraktıÖzellikle Fenerbahçeli eski futbolcular Josef de Souza, Giuliano Victor de Paula ve Jose Fernando'nun, Suudi Arabistan takımlarına transferinin etkisiyle ocak-eylül döneminde toplam 70 milyon dolarlık gelir elde edildiTürkiye'de bu dönemde, transfer gelir-gider dengesinde 57 milyon dolarlık fazla oluştu(Erdal Çelikel/Mehtap Yılmaz/Ankara) 