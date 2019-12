GÜNDEM / 1 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Havza Bilgilendirme Toplantısı, Lavanta Fidesi Dikim Töreni ve "Hayaller Gerçekleşiyor Buluşması"na katılacak.(Yozgat/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin düzenlediği Maltepe Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 13. haftaya Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Antalyaspor, Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.(Gaziantep/14.00/İstanbul/16.30/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TFF 1. Lig'de 13. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor, Giresunspor-Adana Demirspor, Boluspor-Ekol Göz Menemenspor, Altay-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor.(İstanbul/Giresun/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.(Bursa/15.15/İzmir/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor, Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasına Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla devam edilecek.(Yozgat/14.00/Ankara/15.00/Artvin/17.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta tek maçla tamamlanacak.7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları yapılacak.8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 21. yarış olan Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.(Abu Dabi/16.10)ÖZEL HABER1- Ulaşımda "engeller" Turuncu Masa ile kalkıyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Bakanlığın himayelerinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamaları ulaşımın ve bilişimin her aşamasında devam ediyor""Proje kapsamında engellilerin en temel haklarından ve ihtiyaçlardan olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız""Turuncu Masa, YHT'lerin durduğu 13 gar/istasyonda 53 personelle hayata geçirilecek"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Juncker döneminin ekonomi gündemine ABD damgasıGörev süresi bugün sona eren Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonunun ekonomi gündeminde ABD ile ticari uzlaşmazlıklar ön plana çıktıBrüksel, ABD ile gümrük vergileri, havacılık desteklemeleri ve otomotiv sektörü konusunda ciddi gerilimler yaşadıAB, istihdam ve yatırımların artırılması, yeni ticaret anlaşmaları yapılması, avro kullanımın yaygınlaştırılması ve Yunanistan ekonomik krizinin aşılması konularında ise olumlu sonuç aldı(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)3- Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü "Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri" video adayıTürkiye'yi dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla temsil eden piyanist ikizler Güher ve Süher Pekinel'in "Treasures" albümündeki kayıtlar, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri jürisince "en iyi video performansı" kategorisine aday gösterildi.Ödül almaya hak kazananların 16 Aralık'ta belirleneceği yarışmanın töreni ve galası, İspanya'nın Sevilla kentinde gelecek yılın nisan ayında gerçekleştirilecek.(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.