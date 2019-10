GÜNDEM / 1 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor.TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek, yasama yılı açılış resepsiyonu verilecek.TBMM'deki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek.(TBMM/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile "Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imza törenine iştirak edecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, 2018 yılı belediye atık istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya gelecek.(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak.Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-German ekibiyle karşılaşacak, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)3- ULEB Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, İtalyan ekibi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşılaşacak.(Trento/20.30)4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme turunda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsveç'in Boras Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.(Boras/20.00)ÖZEL HABER1- Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine "kapasite artırma" talimatıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"26 Eylül'deki İstanbul depreminin, bir GSM operatörümüzün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmaktadır""Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi""3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak"(Arife Yıldız Ünal/ Ankara)2- GRAFİKLİ - Türkiye Kaşıkçı cinayetini dünya gündeminde tuttuTürkiye, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesinin ardından cinayetin örtbas edilmemesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılıp dünyaya anlatılması adına yoğun diplomasi trafiği yürüttüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm uluslararası platformlarda Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdi, açıklamaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdıTürk emniyeti ve yargısının çalışmalarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı da hadiseyi uluslararası camiada gündemde tutmak ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için çaba harcadıTürkiye, gerçekleri ortaya çıkarmak adına Suudi Arabistan'a iş birliği çağrısı yaptı, bir yandan da birçok ülke ve uluslararası kuruluşla temaslarda bulunduÇok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, cinayetin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için çağrıda bulunduTürkiye'nin de girişimleriyle BM harekete geçerek Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında geniş bir rapor hazırladı(Zuhal Demirci/Ankara)3- Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez olduTürkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe, 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt olduEsenyurt'u 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip ederken, Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü, Mamak 9 bin 84 adetle beşinci ve Bursa Nilüfer 8 bin 535 adetle altıncı sırada yer aldıFuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal:"Listede Anadolu ilçelerinin ağırlığı göze çarpıyor. İlk 10 içinde İstanbul'u temsil eden tek ilçe Esenyurt olurken, Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor""Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya da yine ilçelerini ilk 10 arasına sokabilen diğer şehirler... Bu tablo, özellikle Anadolu'da konut talebinin hala yüksek olduğunu gösteriyor"(Uğur Aslanhan/İstanbul)