GÜNDEM / 1 Mart 2020

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

(Ankara/13.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 24. haftaya Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 25. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor, İstanbulspor-Adanaspor, Altay-Altınordu karşılaşmalarıyla sürecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/14.00/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta, Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/Ankara/15.15/Afyonkarahisar/17.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/15.30/19.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası çeyrek final ilk maçında Macaristan temsilcisi Siofok'u konuk edecek.

(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tek maçla tamamlanacak. Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 2 karşılaşma oynanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"(Yetkisiz çakar kullanımı) 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 2 bin 70 kişiye 2 milyon 225 bin 381 lira ceza verildi"

"(Araç çekelim de buradan gelir elde edelim) diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak"

"Trafik çekici araçları aynı zamanda bir trafik aracı olarak da görev yapacak. Çünkü içinde trafik polisimiz, trafiğe bağlı ekipler olacak. Hem bir taraftan çekici hem de bir taraftan trafiği yöneten ve kontrol eden merkezler olarak da görev yapacaklar"

"Koruma kararı varsa tepe lambası kullanabilir. Kendi aracına takacak, aynı zamanda sireni de çalacak. Tepe lambası takıp o sesi koymadığı andan itibaren polis durduracak ve 'Senin sesin nerede' diye soracak"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

2- Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Marmaray'a yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferler, Maltepe'ye kadar uzatıldı"

"2 Mart Pazartesi gününden itibaren bu kesimde başlayacak yeni düzenlemeyle sefer aralığı azalırken, kapasite de artmış olacak"

"Yeni düzenlemeyle yaklaşık 60 bin vatandaşımız, Söğütlüçeşme'de aktarma yapmadan işine gücüne gidebilecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Tüketici teknolojisine 2019'da 66 milyar lira harcadık

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019'un dördüncü çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,6 büyüyerek 18,9 milyar lira ciroya, 2019 yılı toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüyerek yıllık 66,5 milyar lira satış rakamına ulaştı

Yıllık bazda en yüksek artış oranının görüldüğü ürün grubu yüzde 20,4 artışla küçük ev aletleri olurken, bu ürünleri yüzde 19,7 artışla büyük beyaz eşya takip etti

Geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyüme tüketici elektroniği, küçük ev aletleri, telekom ve bilgi teknolojileri sektörlerinden gelirken, "Efsane Cuma" indirim günü ve kasım ayı kampanyaları büyümede etkili oldu

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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Kaynak: AA