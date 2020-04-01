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GÜNDEM / 1 Nisan 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.

01.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:02
GÜNDEM / 1 Nisan 2020
6 Nisan 1920
1- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2019 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- MEB, koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için çağrı merkezi kurdu
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturuldu

Vatandaşlar ihtiyaç halinde Bakanlığın "444 0 632" numaralı çağrı merkezini arayabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Vatandaşlarımız hattı aradıklarında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz psikososyal destek sağlayacak"

(Selma Kasap/Ankara)
2- Teknopark İstanbul'da maskeler için nano malzeme üretilecek
Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu:

"Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmalarını yürüten Bacpolyzyme Bioengineering, Kovid-19 için yapılan maskelerin N95 kalitesinde olması için nano boyutta bir malzeme üretimi hazırlığında"

"Stratejik Yenilikçi Girişimler adlı firmamız, Dünya Sağlık Örgütü'nün oksijen üretim çağrısı kapsamında bilinen oksijen üretim tekniklerinin evde ve sahada kullanımına yönelik önemli bir proje yürütüyor"

(Musab Turan/İstanbul)
3- Sosyal mesafe önlemleri evde ekmek yapımını artırdı
Eve kapanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaptıkları ekmekleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor

Mart ayında Google'da "evde ekmek yapımı" aramaları 100 kat artış gösterirken, YouTube'daki evde ekmek yapımı videoları 3 milyondan fazla kişi tarafından izlendi

İpsos Araştırma Şirketi'nin mart ayı hane tüketim araştırmasına göre, un alışverişleri yüzde 98, maya alışverişi de yüzde 80 artış gösterdi

(Tansel Parlak/İstanbul)
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM / 1 Nisan 2020 - Haberler

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