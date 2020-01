GÜNDEM / 1 Ocak 2020

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenleyeceği basın toplantısında, çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin açıklanacağı basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin Otomobili" marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

"Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz:

"TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar, sonraki dönemlerde bu tip planlamalar (aracın vatandaşlara gösterilmesi) yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken"

"Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak"

"Farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit yok

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor

Karadan ve havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü bölgede görevlendirilen 4 müfettiş ve çok sayıda ekip yapı kayıt belgelerini inceleyerek çalışma yürütüyor

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil:

"Muğla'da yaklaşık 200 bin yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunların değerlendirilmeleri yapılıyor. Öncelikli olarak korunan alanların üzerinde yoğunlaşıyoruz"

(Durmuş Genç/Muğla)

3- 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3 bin 225 TL harcadı

TELKODER'in araştırmasına göre, Türkiye'de 2019'da evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 268,83 TL oldu

3 GSM operatörü abonesinin ortalama aylık ödemeleri vergiler dahil 42,4 TL'ye ulaşıyor

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak:

"Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi'nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor"

(Musab Turan/İstanbul)

***

