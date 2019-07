GÜNDEM / 1 TEMMUZ 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda görüşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelecek.Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel'de vereceği öğle yemeğine iştirak edecek Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi Temsilciler Meclisinde kabul edecek.(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumu'nda konuşma yapacak, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek, TBMM-Duma İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Avusturya'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin 176. olağan toplantısı düzenlenecek.(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)(Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkez Konferans Salonu'nda "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)"Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İzmir/16.00)KÜLTÜR SANAT1- 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışında ünlü piyanist Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.(İzmir/21.00) (Fotoğraflı)SPOR1- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.(Rotterdam/17.15)3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda Tanzanya-Cezayir ve Kenya-Senegal, D Grubu'nda ise Namibya-Fildişi Sahili ve Güney Afrika-Fas maçları yapılacak.(Kahire/22.00/22.00/19.00/19.00)ÖZEL HABER1- Hücumbotlara yerli uydu haberleşme yeteneğiASELSAN'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli 1 metre 3 eksen Stabilize X-Bant Uydu Haberleşme Anten Sistemi, TCG Meltem üzerine entegre edilerek Akdeniz ve Ege sularındaki testlerden başarıyla geçtiDenizkurdu 2019 Tatbikatı'nda ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif kullanılan sistem, tam not aldıKılıç sınıfı hücumbotlara, uydu kapsama alanındaki her türlü deniz şartında IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme yeteneği kazandırıldı(Göksel Yıldırım/Ankara)2- İhracatın 3'te 2'si "gemi"lerle yapıldıTürkiye'nin ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,6 milyar dolara yükselirken, söz konusu ihracatın 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildiDeniz araçlarıyla yapılan ihracat 5 ayda 45,8 milyar dolar, ithalat ise 46,5 milyar dolar oldu(Ayşenur Sağlam/Ankara)3- "Kuş dili" üniversitede seçmeli ders olacakGiresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de haberleşme amacıyla asırlardır kullanılan, halkarasında "kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut OlmayanKültürel Miras Listesi'ne alınan "ıslık dili", bu yıl öğrenci alacak Giresun Üniversitesi TurizmFakültesinde seçmeli ders olarak okutulacakDekan Prof. Dr. Musa Genç:"Fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine ıslık dilini seçmeli ders olarak sunacağız"(Atakan Çıtlak/Giresun)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.