Gündem / 10 Aralık 2018

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:01



10 Aralık 2018 Pazartesi 09:01

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek "İnsanlığın Medeniyeti" programına katılacak, "İnsanlığa Umut: Türkiye" sergisini ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısı ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.(Ankara/13.30/15.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ve Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yönetiminde başlayacak.(TBMM/13.00) (Fotoğraflı)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na iştirak edecek.(Marakeş) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Uluslararası AgTech ve Yeşil Enerji Forumu'na katılacak.Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la görüşecek olan Bakan Pakdemirli, Fahri Hıyaban Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Boeing Türkiye Teknoloji Günü-Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açılış törenine katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin beklenti anketini duyuracak.(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısı yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ermenistan'da erken genel seçimin yansımaları izleniyor.(Erivan) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib)? (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Kayserispor maçlarıyla sona erecek.(Afyonkarahisar/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)2- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Adana Demirspor-Giresunspor, Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla tamamlanacak.(Adana/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın son maçında Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)4- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü oynayacakları D Grubu 6. ve son hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım müsabakanın hazırlıklarını kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Portekiz temsilcisi, müsabaka öncesi son antrenmanını aynı statta yapacak.(İstanbul/15.30/16.00/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacakAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan "Ruhsal Engeli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde kurulu ruh sağlığı merkezlerinin sayıları artırılacak, toplum temelli ve birey merkezli standart hizmetler geliştirilecekDünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği projeyle, sosyal hayata katılması amaçlanan ruhsal engelliler için yeni istihdam yöntemleri geliştirilecekProjeyle, ruhsal engelli ve aileleri, ruhsal sağlık ve bakım hizmeti veren klinik personel ile yerel ve merkezi düzeyde fikir lideri olmak üzere 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyorProje faaliyetleri çerçevesinde, ruhsal engelliler için hizmet geliştirmeye yönelik politikalar oluşturulacak(Merve Yıldızalp/Ankara)2- Teknolojide kritik test altyapıları yerlileşiyorSavunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'de geliştirilen teknolojik ürünlerin doğrulanması ve sertifiye edilmesinde kritik önemde olan test cihazlarında yerli çözümlerin sayısı artıyorAltay tankı, Atak helikopteri, Hürkuş uçağı, T625 genel maksat helikopteri, MİLGEM, Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Hassas Güdüm Kiti, Lazer Güdüm Kiti gibi savunma sanayisi projelerinde Türkiye'de üretilen test cihazları başarıyla görev yaptı(Göksel Yıldırım/Ankara)3- "Mahrem imam" darbe girişimi gecesi FETÖ'cü subaylarla görüşmüşMalatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde "mahrem imamı" A.K'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü ortaya çıktıA.K'nin HTS kayıtlarında, darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yarbay Ahmet Üçbudak ve eski binbaşı Eyüp Kök ile darbe teşebbüsü sırasında kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen eski binbaşı Fatih Kılıç ile art arda görüştüğü tespit edildi(Volkan Kaşik/Malatya)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.