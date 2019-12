GÜNDEM / 10 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katılacak, güven mektubu sunacak Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybak, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na iştirak edecek.(Ankara/14.00/16.00/16.45/17.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyum ile Katar Milli Günü Resepsiyonu'na katılacak.(TBMM/10.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) iştirak edecek.(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştayın 2020 bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 6 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenlenecek.(Ankara)2- TÜİK, 2018 yılı kültür ekonomisi verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Kazakistan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, ikili ve üçlü teknik görüşmeler izleniyor.(Nursultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Berlin'deki temasları takip ediliyor.(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla yeniden grev ve gösteriler düzenlenecek.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.(İstanbul/15.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(İstanbul/13.00)SPOR1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris-Saint Germain ile yarın yapacakları A Grubu 6. ve son hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(Paris/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynanacak.3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa'yı konuk edecek.(Vilnius/20.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk edecek.(Kudüs/20.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'yi konuk edecek.(Tokat/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi"Bu sistem gayet güzel yürüyor. Beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni bir sistem. Duyarlılık gösteriyoruz, yakından takip ediyoruz""Şu anda 230 bin 103 erbaş ve erimiz var. Sistem değişikliğinde insanlarda bir endişe oluyor. Hesaplayamadığımız, gözden kaçırdığımız bir şey olmadı, bir zafiyet doğmadı""Yedek astsubaylığa müracaat olağanüstü. Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz, bunlardan bir kısmının sistem gereği bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları"(Duygu Yener/Ankara)2- "Kitap kurdu" Abdullah Amca, huzurevi ile kütüphane arasında mekik dokuyorYaşamının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçiren Abdullah Kökten, 13 yaşında başladığı kitap okuma tutkusundan 60 yıldır vazgeçmiyorKaldığı Kırklareli Huzurevi'nde "kitap kurdu" olarak tanınan Abdullah amca, kitap okuma alışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyorHuzurevi ile kütüphane arasında mekik dokuyan Kökten, kütüphane arşivlerinden özenle seçtiği kitapları gençlerin arasında keyifle okuyorAbdullah Kökten:"Bilginin insana bir zararı olmasa gerek. İnsanlar kitaplarla bir şeyler öğreniyor. Tanımadıkları yerleri tanıyor. Dolayısıyla kitap okumanın çok faydasını gördüm. 