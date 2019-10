GÜNDEM / 10 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye 'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek, il değerlendirme toplantısı, STK temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile toplantıya katılacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.(Şırnak/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM'denGenel Kurulda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)Dünya Gıda Günü kapsamında "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" temasının işleneceği etkinlik düzenlenecek.(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)2- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Uluslararası Eğitim Fuarını ve Bakü Türk Anadolu Lisesine ziyarette bulunacak, Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle bir araya gelecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanması, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürdürülecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya gelecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. maç haftası başlayacak. C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç yapılacak.3- EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirecek.(İstanbul/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.(Belgrad/20.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Atıl tarım arazileri için arazi bankacılığı çözümüYeni Ekonomi Programı ile atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedeflenirken, bu amaçla arazi bankacılığı sisteminin kurulması için altyapı düzenlemesi yapılacakArazi bankacılığı uygulamasıyla bu arazilerin tarımsal niteliğinin korunması, el değiştirebilme imkanlarının ortaya konulması, alım, satım, kiralama gibi mobilitesinin artırılması amaçlanıyorBu çalışmalarla, ülkedeki 2,94 milyon hektar atıl halde bulunan tarım arazisinin üretime kazandırılması planlanıyor(Deniz Çiçek/Ankara)2- Türk iğnesinin mucizesi: Olgunlaşma EnstitüleriMilli modanın öncüsü olan Olgunlaşma Enstitülerinin 74 yıllık hikayesi, "Türk İğnesinin Mucizesi" isimli kitapla ölümsüzleştirildi"First lady"leri giydiren, Türk kadınının emeğini dünyaya tanıtan enstitülerin bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı kitap, bugüne kadar yürütülen en kapsamlı araştırma özelliğini taşıyorMilli Eğitim Bakanlığınca Olgunlaşma Enstitülerinin uluslararası lige çıkacak bir tasarım merkezi haline gelmesi için markalaşmadan uluslararasılaşmaya uzanan 10 maddelik bir değişim manifestosu hazırlandıEnstitülerin yeni yol haritası ve Türk İğnesinin Mucizesi, 12 Ekim'de İstanbul'da kamuoyuna tanıtılacakEmine Erdoğan'ın kitap için yazdığı önsözden:"Alanında bir ilk niteliğinde olan araştırma, Olgunlaşma Enstitülerinin hafızasında kayıtlı olan başarı envanterini gözler önüne sermektedir. İnanıyorum ki, bu tarihsel birikimden hareketle, Türk iğnesinin mucizesi olan Olgunlaşma Enstitüleri, yeni mucizeler göstermeye muktedirdir"(Burcu Çalık-Ankara)3- GRAFİKLİ - Zeytin ihracatı 142 milyon dolara ulaştıTürkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2018-2019 sezonunda bir önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldiBu dönemde en fazla zeytin ihracatı 35 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı, bu ülkeyi 25 milyon dolarla Irak ve 20 milyon dolarla Romanya izlediAkhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat:"Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı. Akhisar'daki rekolte diğer bölgelere göre biraz daha düşük ama son 10 yılın en iyi zeytini geliyor, kalitemiz çok yüksek"(Ahmet Bayram/Manisa)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.