Gündem / 11 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.(Ankara/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılacak.Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi açılış töreni ile Ankara Sincan 1. OSB'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) açılış törenine katılacak.(Eskişehir/Ankara/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı'na ve Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak. Bakan Pakdemirli, TİKA Bakü Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezini ziyaret edecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin, Borsa İstanbul'da 20. Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Hazine, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.(Berlin)2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib)? (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip edilecek.(Sana/Ankara)KÜLTÜR SANAT1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali'nin detayları basın toplantısında açıklanacak.(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)Örgütün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak.D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Almanya temsilcisi medi Bayreuth'u BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleks'nde konuk edecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- "Erken rezervasyonların yüzde 40'ı satıldı"Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu:"Kampanyanın başladığı 1 Aralık'tan bugüne kadar geçen 10 günlük sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların yüzde 40'ı satıldı. Tatil yapmayı planlayanlar için en iyi fiyatların olduğu dönem bu süreç, daha iyisi yok ve hızla tükeniyor. Bu nedenle herkes elini çabuk tutmalı""Otellerin kapasitelerinin yüzde 25-yüzde 30'u çoktan yurt dışı tur operatörleri tarafından satın alındı. Bu verilere bakarak 2019'da 50 milyon turist rakamını yakalayacağımızı öngörüyoruz""Erken rezervasyonlarda özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya ön plana çıktı. Fakat İtalyan, İspanyol tur operatörleri bu sene de Türkiye'de tatil konusunda çekimser kaldı""Yeni pazarlardan Uzak Doğu'dan güzel kıpırdanmalar görüyoruz. Çin ve Japonya'nın yanı sıra Vietnam, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya kadar uzanan bir coğrafyadan geniş bir kitle Türkiye'ye gelmeye başladı"(Burcu Çalık/Ankara) 2- Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitimSamsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, Karadeniz'in soğuk sularındaki görevlere zorlu eğitimle hazırlanıyorDenizlerde ve iç sularda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan kurbağa adamlar, bu hizmetleri yapabilmek adına yaz kış demeden Karadeniz'in sularında eğitim dalışları gerçekleştiriyorDeniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen:"Personelimiz, hastalık riskini bertaraf edebilmesi ve her an göreve hazır şekilde vücut kondisyonuna sahip olabilmeleri için yılın 12 ayında her türlü deniz ve hava koşulunda eğitim dalışlarını gerçekleştirmekte ve spor faaliyetlerinde bulunmaktadır"(Recep Bilek/Samsun)3- Dar gelirli kadınlara yaklaşık 800 milyon liralık mikrokrediDar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana kadınlara 800 milyon liraya yakın mikrokredi dağıtıldıTİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül:"Program ile 2018'de 33 bin mikrogirişimciye ulaşıldı. Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana kadınlara 800 milyon liraya yakın mikrokredi dağıtıldıTİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül:"Program ile 2018'de 33 bin mikrogirişimciye ulaşıldı. Gelecek yıl için hedefimiz 50 bin mikrogirişimciye ulaşmaktır""Mevcut durumda dar gelirli kadınlara kredi vermekteyiz. Gelecekte engelli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin de bu hedef kitlesinin içerisine dahil edilmesi planlanmaktadır"(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)