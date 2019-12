GÜNDEM / 11 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "4. Vefa Ödülleri" programına katılacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- TÜİK, ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Kazakistan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın ana oturumu yapılıyor.(Nursultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ davalarıFetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(İstanbul/11.00)15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının ev sahipliğindeki "30 Altı 30" programına katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 6. ve son hafta maçları oynanacak.A Grubu'nda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme olasılığı bulunan Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris-Saint Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Paris/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton-Beşiktaş, Basel-Trabzonspor, Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir arasında gruplarda yarın yapılacak 6. ve son hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.(Wolverhampton/22.30/Basel/19.30/Mönchengladbach/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ev sahibi ülkenin El-Sadd takımıyla Yeni Kaledonya temsilcisi Hienghene Sport arasında yapılacak 1. tur maçıyla başlayacak.(Doha/20.30)5- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Podgorica/21.00)6- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon'u konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri winmasters ile deplasmanda karşılaşacak.(Ankara/20.30/Atina/20.00) (Fotoğraflı)7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçlarında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Enisey'e, Pınar Karşıyaka ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak.(Krasnoyarsk/15.30/Leiden/22.00)8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'u, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını konuk edecek.(Mersin/18.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)9- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Halkbank, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Jastrzebie-Zdroj/20.00)10- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek. Arkas Spor ise Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile deplasmanda karşılaşacak.(İstanbul/19.00/Bükreş/18.00) (Fotoğraflı)11- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)12- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.(İstanbul/13.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Milli Savunma Bakanı Akar: "S-400'den vazgeçmek söz konusu değil""(S-400) Artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil. Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz, bunun üzerinde durmamız gerekiyor""Bunlar kurulacak, testi, çalışması yapılacak. Personel eğitimi devam ediyor, aralık sonunda bitmesi bekleniyor. Muhtemelen bahar 2020'de bu kurulum gerçekleşecek ve faaliyetler yürütülmeye başlanacak""İkinci bir filo için ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını, görüşmelerini sürdürüyor. Bir tarafta S-400 tedariki diğer tarafta da milli ve yerli üretim çalışmamız iki banttan devam ediyor"(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)2- Ekonomistler, 200-250 baz puanlık faiz indirimi bekliyorAA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi:"Merkez Bankası, enflasyonun daha önce yüzde 12 olarak revize edilen yıl sonu tahmininin altında kalma olasılığını gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam edecek"Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül:"TCMB, 250 baz puan kadar olmasa da biraz altında indirim gerçekleştirecek"Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer:"Merkez Bankası kredibilitesini artırmak için 250 baz puan indirim yapıp, uzunca bir müddet bekle gör politikası izleyip 2020'nin ikinci yarısında da faizi tek haneye indirebilir"(Murat Birinci/İstanbul)3- Eski zamanların renkli iletişim aracı kartpostalları fotoğraflarıyla süslediİstanbul'da yaşayan emekli öğretmen, fotoğraf sanatçısı ve yazar 92 yaşındaki Bekir Baki Aksu, yıllarca bayramların vazgeçilmez tebrik mesajlarının tadı olan, doğum günü ve yılbaşı kutlamalarına aracılık eden, asker ocağından postalanan özlemleri yansıtan bir dönemin renkli iletişim araçlarından kartpostallara fotoğraflarıyla renk kattıBekir Baki Aksu:"İki fotoğraf makinem vardı, biri 6x9 körüklü, diğeri 12 pozluk. Çift çekiyorum ki, ne olur ne olmaz. Film yanabilir diye düşünüyorum""Büyük bir isim yaptım. Artık ismim o kadar geçerli oldu ki, Türkiye'den durmadan 'Bekir Baki'yi gönderiniz, biz kartpostal yaptıracağız' teklifleri aldım. 1 milyonu aşkın kartpostal ve takvim fotoğrafı çektim. Beni almak için başka kartpostal firmaları yarışa girdi"(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)