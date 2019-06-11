GÜNDEM / 11 Haziran 2019

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından ortak yayımlanan "Uluslararası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber" kitabının Türkçe versiyonunun tanıtımına katılacak.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.Konferans, yüksek düzeyli oturum ile devam edecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüşecek ve temaslarda bulunacak.(Washington/ Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, farklı semt ve mekanlarda vatandaşlarla bir araya gelecek, esnafı ve TOKİ Halkalı Bezirganbahçe Konutları sakinlerini ziyaret edecek.(İstanbul/12.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci'de Doğubank İşhanı'nda esnafla görüşecek, Haliç Tersanesi'nde Denizcilik İşletmeleri ve tersane personeliyle buluşacak, Tophane Gönül Bağı Vakfına, Tophane Tayfunspor Kulübüne, Tophane Siirt Halanze Derneğine ziyaret gerçekleştirecek.(İstanbul/12.30-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurlarınca gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılacak.(Nahçıvan) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda düzenlenecek "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni ve 11 Haziran Kızılay Kuruluş Yıldönümü" etkinliğine katılacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi görüşülecek.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, The Ankara Hotel'de Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, 2018 yılı ölüm istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)3- Hazine, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1 - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(İstanbul/10.00)FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta C, E, H, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.H Grubu'nun lideri Türkiye, deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izleyecek.(Reykjavik/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.(Priştine/21.00) (Fotoğraflı)3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak.(Jiangmen/11.00)4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/18.45) (Fotoğraflı)5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun beşinci gününde E Grubu'nda Yeni Zelanda-Hollanda, F Grubu'nda ise Şili-İsveç, ABD-Tayland karşı karşıya gelecek.(Le Havre/16.00/Rennes/19.00/Reims/22.00)6- Polonya'da düzenlenen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı finalde Ukrayna-İtalya ve Ekvador-Güney Kore karşılaşacak.(Gdynia/18.30/Lublin/21.30)7- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)8- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)9- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Sigortam.Net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor arasındaki dördüncü maç Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 günMobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son 20 günlük sürece girildiMOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:"KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu""Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor"MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:"Şu anda KDV indirimi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. Bazı mobilya firmaları, kendi indirimlerini de uygulayarak mobilya alımını avantajlı hale getirebiliyorlar. Bu fırsat kaçmamalı"ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz:"Küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettik. Satışlar ciddi şekilde arttı"(Uğur Aslanhan/Handan Güneş/İstanbul)2- Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki "mantık evliliği" tazelendiABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin kısıtlamalarlarıyla boğuşan Moskova ve Pekin, son dönemde derinleşen ilişkilerini St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda pekiştirdiRusya ve Çin, geçen yıl 108 milyar dolarlık tarihi seviyeye çıkan ticaret hacmini 200 milyar dolara çıkarmak istiyorRus MTS ile Çinli Huawei arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arasındaki iş birliği yeni boyut kazandı(Emre Gürkan Abay/Moskova)3- TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Tuz Gölü flamingolarla bir başka güzelKuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyorGölde geçen yıl dünyaya gelen 12 bin 746 flamingo, gelişim dönemlerini sağlıklı olarak tamamlayıp yetişkin bireyler arasına karıştıBölgede yürütülen Tuz Gölü Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında göl çevresinde 71 endemik bitki türü tespit edildi(Abdullah Doğan/ Konya)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 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