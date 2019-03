Gündem / 11 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı ve Hakkari Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(Şırnak/12.00/Hakkari/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da iş insanları, STK temsilcileri, muhtarlar, okul aile birlikleri, spor kulüpleri, yöre dernekleri, esnaf ve sanatkarlar odası temsilcileriyle bir araya gelecek, "Sultangazi Halk Buluşması"na katılacak.(İstanbul/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek, Trabzon ve Trabzon Bölge Adliyelerini ziyaret edecek, Artvin'in Borçka ilçesi ve il merkezinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını yapacak.(Ankara/09.30/Trabzon/13.30/14.00/Artvin/17.00/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BM Kadının Statüsü Komitesinin 63. Oturumu Toplantısı'nın açılışına katılacak.(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez binasında düzenlenecek "İİT 2018 Kudüs Başkenti Kapanış Töreni"ne katılacak.(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ve Koçarlı ilçelerinde vatandaşlarla buluşacak, Adnan Menderes Müzesi'nin temel atma töreninde bulunacak, Çine ilçesinde vatandaşlara hitap edecek, tapu dağıtım töreni ve toplum sağlığı merkezinin açılışının ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşlara seslenecek.(Aydın/10.00-16.00/ İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kent Müzesi ve İspendere Geleneksel Tedavi Merkezinin açılışına katılacak, Orduzu Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretlerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi inceleme gezisine iştirak edecek.(Malatya/09.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi"ne katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alaplı ilçesinde aday tanıtım toplantısına katılacak, Valilik ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.(Zonguldak/12.00/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)9- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl ve Babaeski İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek, seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.(Kırklareli/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)10- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Edikli beldesi seçim irtibat bürosunu, Niğde Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek, Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi ile Niğde Belediyesi Merkez Arıtma Tesisi temel atma törenlerine katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek.(Niğde/11.45-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek Türk Eximbank-ICBC protokol imza törenine katılacak.(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2018 yılı son çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Seçim Ofisi'nin açılışına ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliğinde sohbet toplantısına katılacak.(Antalya/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştiren İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi resmi törenle karşılayacak.(Bağdat)3 - Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.00)Düzce'de, FETÖ'nün iş adamları yapılanması davasında, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Düzce/14.00)15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Abalı Denizlispor-Ümraniyespor müsabakasıyla sona erecek.(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Türk Telekom-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Ankara Şehir Hastanesinde ilk organ nakli yapıldıResmi açılışı 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Avrupa'nın en büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesinde, ilk organ nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildiAğabeyinin donör olduğu karaciğer kanseri hastası Eşref Demirtaş, ilk karaciğer nakli hastası olduEşref Demirtaş:"Hocalarım ve ağabeyimin sayesinde hayat buldum. Diğer kardeşlerim de gönüllü oldu. Ağabeyimin olsa ben de hiç düşünmeden verirdim. Hastanede ilk nakil olmak da benim için bir şans olduOnkoloji Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni:"Ankara Şehir Hastanesi birçok hizmette olduğu gibi organ naklinde de öncü olacak. Bu alandaki dağınıklığı giderecek. Ekiplerin de birbirine katkısıyla, çok daha güzel bir hizmet verilecek"Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı:"Türkiye'de şu anda kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek naklinin aktif olarak yapıldığı tek merkez Ankara Şehir Hastanesidir"(Duygu Yener/Ankara)2- DBP'li belediye başkanlarının terör faaliyetleri gerekçeli karardaSiirt'te eski DBP'li Baykan Belediye Başkanı Ali Aydin, meclis üyesi Selva Erdoğan, Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Enes Cengiz ve Atabağı Belde Belediye Başkanı Muammer Canbulat'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanıkların terör faaliyetleri anlatıldıSanıkların, sahip oldukları siyasi pozisyonları kullanarak terör örgütü PKK/KCK tarafından talimat verilen zamanlarda örgüt lehine propaganda amaçlı gösteri ve toplantı yürüyüşleri düzenledikleri belirtilen kararda, birçok terörist cenazesi için belediyeye ait araçların kullanıldığı, aracın ön kaputu ile diğer yerlerine terör örgütünün simgesi bez parçalarının konulduğu aktarıldıGerekçeli karardan:"Sanıkların örgüt talimatlarına göre hareket ederek, temel eylem tarzının PKK propagandası yapıp, bu etkinliklere katılımı sağlayarak, PKK'ya müzahir kitle yarattıkları ve örgütün yapılmasını istediği faaliyetleri şehir merkezinde hayata geçirdiği anlaşılmıştır"(Adsız Günebakan/Gaziantep)3- "Şüpheli linklere tıklamadan önce bin kere düşünün"Teknolojinin hızla gelişmesi ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla gündeme gelen siber tehditlere karşı korunulabileceğini belirten uzmanlar, bu konuda basit ve pratik önlemler sunuyorBilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel:"Siz lisansı olmayan, kaçak ürün aldığınızda, bunu legal hale getirmek için kullandığınız yöntemler aslında sizi olayın başında sıkıntıya sokan temel probleme dönüşüyor""Biz genelde milli duyguları yüksek bir toplum olduğumuz için 1453'lü veya önemli tarihleri içeren şifreler kullanırız. 