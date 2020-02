GÜNDEM / 11 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"ne katılacak.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Slovenya iş forumuna katılacak, Pertevniyal Lisesi'ni ziyaret edecek.(İstanbul/10.00/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM'denGenel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(TBMM/15.00/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hırvatistan ziyareti kapsamında Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve iki ülkenin firmalarının katılımıyla yapılacak Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistikleri ile aralık ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.(Ankara)4- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında iş birliği protokolü TKİ Genel Müdürlüğü'nde imzalanacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, Başbakan Dusko Markovic, Meclis Başkanı İvan Brajovic ve Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüşecek.Anlaşma imza törenine katılacak olan Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.Darmanovic tarafından verilecek çalışma yemeğine de katılacak Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husovic ile bir araya gelecek.(Podgorica) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Şubat'ta düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı BM Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek.(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçen hafta çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.Organizasyonun ikinci gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.(Roma/13.30/18.45/20.00) (Fotoğraflı)2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)3- Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilecek.(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ karşılaşacak.(İstanbul/19.00/21.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Demir yolunun "kar savaşçıları" 24 saat görev başındaTCDD görevlileri, Erzurum-Kars demir yolundaki 217 kilometrelik mesafede yılın 5-6 ayı kar ve buzla mücadele ederek kesintisiz ulaşımı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorKar küreme aracı operatörü Birol Akdağ:"Demir yolunda karla mücadelenin stresi gerçekten haddinden fazla ve insanı yoruyor. Ama sonunda 2 istasyonu birbirine bağladığımızda duyduğumuz hazzı da tarif etmek mümkün değil"(Hüseyin Demirci/Kars)2- Yargıtay, 15 yaşındaki çocuğu taş ocağında çalıştıranın cezasını az bulduYargıtay 12. 