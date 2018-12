Gündem / 12 Aralık 2018

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.(Ankara/12.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler'" konulu, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek TBMM-BM sempozyumuna katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"nda konuşacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018 yılı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması"nın kamuoyu ile paylaşılacağı lansmana katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne iştirak edecek.(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya'da siyasi parti milletvekilleri ve Türk dernek temsilcileriyle bir araya gelecek.(Bükreş)4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- TBMM'denGenel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının 2017 yılı kesin hesapları görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde, "Giris¸im-Yatırım-I·hracat Zincirinde Savunma Sanayii", "Milli Sanayi Hamlesi ic¸in Nitelikli I·nsan Kaynagˆı" ve "Teknoloji-I·novasyon-U¨retim U¨c¸lemesi" bas¸lıkları altında üç panel du¨zenlenecek.(Ankara/12.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmaları ile başlayacak.(Ankara/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?(Riyad/Washington/Ankara)?4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Ankara)GÜNCEL1- Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin naaşı, Rize Valiliği önünde düzenlenecek törenin ardından Mersin'e uğurlanıyor.(Rize/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında ihtisaslaşacak üniversiteleri açıklayacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek, 12. Spor Şurası'na katılacak, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret edecek, II. Selim Yurdu, Refika Öğretmen Yurdu ve Üner Berkalp Stadyumu'na ziyarette bulunacak.(Lefkoşa/10.00-13.00/Güzelyurt/15.30-16.20) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda ise Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.(Monaco/21.45/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Banvit, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile deplasmanda karşılaşacak.(Ludwigsburg/22.00)4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan ekibi Szolnoki Olaj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Szolnok/20.00)5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 6. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek. C Grubu'nda Beşiktaş, Polonya temsilcisi Wisla CANPACK ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi WBC Enisey ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.00/Krakow/20.30/Mersin/18.30) (Fotoğraflı)6- Türkiye'nin de mücadele edeceği 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi Belgrad'da yapılacak.(Belgrad/15.30)7- Voleybolda Efeler Ligi 10. hafta maçları yapılacak. Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Fenerbahçe-Galatasaray, Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Maliye Piyango karşılaşacak.(Artvin/14.00/İstanbul/Tokat/17.30/İstanbul/Ankara/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 6. ve son hafta maçları olacak.9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 9. hafta erteleme maçında Polatlı Belediyespor ile Ardeşen Gençlik karşı karşıya gelecek.(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)10- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Organizasyonun ilk tur maçında ev sahibi ülkeden El Ain ile Yeni Zelanda temsilcisi Team Wellington karşılaşacak.(El Ain/18.30)ÖZEL HABER1- Asgari Ücret Komisyonunun gündemi ülke ekonomisiİşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacakTİSK'in ev sahipliğindeki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor(Özcan Yıldırım/Ankara)2- Uluabat Gölü artık daha temizKuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Ulubat Gölü, evsel ve sanayi atıklarının oluşturduğu kirlilikten bölgede faaliyete giren arıtma tesisi sayesinde kurtarıldıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:"Ülkemizin önemli bir değeri olan Uluabat Gölü'nün daha temiz olması için çalışmalarımız sürüyor. Gölün etrafındaki yerleşim yerleri her geçen gün büyüyor. Bu büyümeye rağmen bütün evsel ve sanayi atıkları tek bir hatta toplayıp burada arıttıktan sonra tertemiz şekilde yeniden doğaya veriyoruz"(Sinan Balcıkoca/Bursa)3- "Zimem defteri uygulaması büyük ilgi gördü"MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:"Zimem defteri uygulaması (Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneği) MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördü. Uygulama, büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım oldu"MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu:"(MÜSİAD üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla devreye alınan) Karz-ı Hasen Sandığı gibi uygulamaların yaygınlaştırılması için hukuki düzenlemelerin yapılması lazım. 