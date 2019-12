GÜNDEM / 12 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri TöreniTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı ve Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.(Ankara/12.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüşecek, iş birliği protokolünü imzalayacak.(TBMM/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü önünde basın açıklaması yapacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.(Ankara/14.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, 2018 yılı sosyal koruma ile imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.(Rabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İngiltere'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cezayir'de, 5 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi gerçekleşecek.(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.(Ankara/09.00)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/11.00)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. ve son hafta maçları yapılacak.J Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenmesi durumunda üst tura yükselecek.Gruptan çıkma şanslarını daha önce yitiren C Grubu'nda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel, K Grubu'nda ise Beşiktaş, İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Mönchengladbach/23.00/Basel/20.55/Wolverhampton/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)3- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Trento/22.30)4- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto, Kosova temsilcisi Luboteni'ye konuk olacak.(Ferizaj/21.00)5- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.(İstanbul/16.00/Aydın/19.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Sağlık hizmeti alan yabancılara 20 ülkedeki tanı merkezlerinden "tedavi sonrası takip"Sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den hizmet alacak hastaların tedavi sonrası takipleri 20 ülkede açılacak tanı merkezleri aracılığıyla sağlanacakSağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Burada yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı ve hastalığın seyrini takip edeceğiz""Bu yılın 10 ayında sağlık turizmi kapsamında 650 bin hasta tedavi için Türkiye'ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik. Bunu çok erken dönemde yakalayabileceğimizi düşünüyoruz""2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de 20 ülke belirledik. Bu ülkelerden birisi de Özbekistan olacak. Önümüzdeki haftalar içinde bu anlamda Özbekistan'a sağlık müşaviri ataması olacak. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri olacak"(Duygu Yener/Ankara)2- Diyarbakır'da tarım arazileri suyla buluşturuluyorİlde 4 yıl önce inşasına başlanan Ergani Barajı tamamlanırken, Kale Barajı'nda ise fizikli gerçekleşme yüzde 60'a ulaştıDSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın:"158 bin 80 dekar araziyi suyla buluşturacak iki baraj, ekonomiye yılda 97 milyon 800 bin lira katkı sağlayacak"(Özgür Ayaydın/Diyarbakır)3- Baklava üreticileri "fıstık stokçularından" rahatsızBaklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım:"İç fıstığın kilogram fiyatı 2019 başında 110 lira civarındaydı. Geldiğimiz noktada 180 lirayı bulmuş durumda. Son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zam 45 lira""Önlem alınmazsa ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir. Artış sürerse sektör çok büyük sıkıntıya düşer""Üreticinin elinde fıstık kalmadı. Zaten o yüzden (stokçular) fiyatları yükseltiyor. Rekoltenin az olması bahane ediliyor ancak önemli olan ürünün olup olmadığı... Önceki yılın hasadının ürünleri hala piyasada""Bu kişiler borsaya koydukları ürünleri yüksek fiyatlara kendileri alıyor veya aldırıyor. O rakam da kabul edilmiş fiyat olarak belirleniyor"(Uğur Aslanhan/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.